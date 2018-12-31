Два тела извлечены из-под завалов в Магнитогорске

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Спасатели в ходе работ на месте обрушения части жилого дома в Магнитогорске обнаружили тела четырёх человек. Два тела удалось поднять из-под завалов.

Сейчас представители экстренных служб пытаются добраться ещё до двух погибших. Работу осложняет сохраняющаяся угроза обрушения конструкций, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске ведутся с верхних этажей из-за высокого риска последующих обрушений. Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников. Градоначальник добавил, что каждые полчаса в зоне ЧП проводятся минуты тишины для поиска людей под завалами.