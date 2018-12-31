Демонтаж дома в Магнитогорске ведётся с верхних этажей

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Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в Магнитогорске ведутся с верхних этажей из-за высокого риска последующих обрушений, сообщил мэр города Сергей Бердников.

«В подвале уже обрушилось перекрытие. Демонтаж ведется с верхних этажей», — приводит его слова пресс-служба.

Градоначальник добавил, что каждые полчаса в зоне ЧП проводятся минуты тишины для поиска людей под завалами.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.