Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске

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Четверо граждан Таджикистана пока не найдены после взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.

По его словам, одному мужчине удалось спастись.

«А вот члены его семьи — супруга и трое детей — до сих пор под завалами», — уточнил он.

Генконсул также отметил, что в доме проживала ещё одна семья из Таджикистана. Всех семерых спасли, и на данный момент они «находятся в добром здравии», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что тела 13 погибших извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, среди них находятся как женщины, так и мужчины, а также один ребёнок. До этого сайт Znak.com со ссылкой на анонимный источник сообщил, что местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса могла быть квартира № 316, где якобы жили граждане Таджикистана, а также обнаружены следы гексогена. Также источник сообщил, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса, произошедшие на одной улице, могут быть связаны, и якобы в «Газели» были убиты трое предполагаемых террористов, а четвёртый скрылся. В СК версию о теракте опровергли.