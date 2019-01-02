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Возросло число погибших при взрыве в Магнитогорске

Xinhua/Global Look Press

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Тела 13 погибших извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, среди них находятся как женщины, так и мужчины, а также один ребёнок, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что под завалами спасатели обнаружили живого младенца. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжелое, но отмечают, что шансы на выздоровление у него есть. Малыша отправили спецбортом санавиации в Москву, где его будут лечить специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.


#мчс #ВЗРЫВ #ГАЗ #магнитогорск
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