Власти: обрушение дома и возгорание маршрутки не связаны

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Взрыв бытового газа и частичное обрушение жилого дома в Магнитогорске не связаны с возгоранием маршрутки в этом же городе, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Дождитесь комментария (следственных органов) и не распространяйте слухи, пожалуйста… Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными между собой), а вообще всё по-другому», — цитирует главу региона ТАСС.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на СК, следов взрывчатки в исследованных завалах дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске взрывотехники не обнаружили. До этого источник портала Znak.com заявил, что местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса могла быть квартира № 316, где якобы найдены следы гексогена. Также собеседник издания заявлял, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса могут быть связаны. По официальной версии, маршрутка взорвалась из-за проблем с газовым оборудованием. Официальной причиной обрушения дома в Магнитогорске также считается бытовой газ.