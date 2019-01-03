Почти две трети завалов в Магнитогорске разобраны

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Спасатели разобрали почти две трети завалов на месте взрыва и обрушения подъезда в десятиэтажном многоквартирном доме в Магнитогорске. Они извлекли из-под завалов тело ещё одной женщины.

Она стала 38-й жертвой трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Они намерены работать до тех пор, пока не будут найдены все погибшие. К работам привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники. Работы ведутся с осторожностью, так как сохраняется риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Тела 22 погибших уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. При этом, как ранее сообщал Nеws.ru, в МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.

