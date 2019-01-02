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Магнитогорский дом пригоден для проживания после взрыва

vk.com/magnitogorsk_news

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Жилой дом в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился один из подъездов, в целом не представляет опасности для проживания. Исключение — лишь пострадавшая часть здания, заявили в горадминистрации.

В мэрии отметили, что на протяжении нескольких дней специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование конструкций постройки.

«Было определено, что подъезды с первого по пятый и с девятого по двенадцатый безопасны для проживания. Опасности для жизни жильцов нет», — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

Там напомнили, что жильцам пятого, шестого и восьмого подъездов, соседствующих с разрушенным седьмым, дали возможность забрать из квартир личные вещи. Как ранее сообщал News.ru, люди использовали эту ситуацию, чтобы вызволить и оставшихся в здании домашних питомцев.

Между тем, в этих трёх подъездах до сих пор нет электричества и газа. В остальных частях здания есть тепло, свет и вода.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Официально подтверждена гибель 27 человек, среди них трое детей — две девочки примерно полутора-двух лет и пятилетний мальчик, а также 14 женщин и 10 мужчин. 21 тело опознано.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одна из пострадавших уже выписана из больницы. Продолжаются поиски ещё 14 жильцов дома.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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