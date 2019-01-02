Уральцы забирают домашних животных из рухнувшего дома

https://news.ru/storage/news/73ea5cd32462c42a30baaecfd789af54/d988333c-0628-48bd-bebd-01d4fe4c2f0d_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жильцы подъездов, которые находятся по соседству с обрушившимися в магнитогорском доме, где взорвался газ, смогли забрать из своих квартир личные вещи. Кроме этого, они вынесли домашних питомцев, которых оставили в спешке во время эвакуации.

Жители дома с документами подходили к оцеплению безопасной зоны и в сопровождении сотрудников полиции и МЧС проходили в свои квартиры. В кратчайший срок люди могли забрать вещи, домашних животных и должны были выйти обратно.

«Была, например, женщина, которая вынесла своего кота: когда эвакуировались, собаку забрали, а кота нет — не думали, что уходят так надолго, в первую очередь люди шли за животными, если они их оставили», — рассказали ТАСС в мэрии Магнитогорска.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что в свои квартиры смогли попасть уже около 40 семей, и люди продолжают подходить.

Ранее News.ru сообщал, что домашних питомцев находят и под завалами рухнувшего подъезда. Так, в течение суток из-под обломков удалось вызволить волнистого попугая и кошку.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 21 человека, 14 жертв опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 20 жильцов дома. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.