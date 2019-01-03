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Среди жертв в Магнитогорске не опознали только одного

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Опознаны практически все, за исключением одного, погибшие жители многоквартирного дома, подъезд которого обрушился после взрыва газа в Магнитогорске.

Спасатели извлекли из-под завалов уже 38 тел, в том числе шестерых детей. Удалось установить личности 37 из них, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Челябинской области.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. В МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.

Ранее News.ru cообщал, что похороны погибших начнутся 4 декабря. Уже определены сроки погребения 16 человек.


#жертвы #взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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