11 августа 2025 в 14:43

Международный Евразийский форум «Такси» объединит 1500 участников

Фото: Пресс-служба Международного Евразийского форума «Такси»

В Москве с 14 по 15 августа пройдет XIII Международный Евразийский форум «Такси», который объединит 1500 участников. Среди них представители бизнеса и органов власти, а также ведущие эксперты сферы такси и смежных направлений. Участники обсудят развитие и будущее таксомоторной отрасли.

Принципиально важно, чтобы решения для развития такси были сбалансированными. Для этого нужно собрать мнения всех участников отрасли: регуляторов, представителей автопромышленности и обслуживания, страхования, финансовых институтов, IT-компаний. Конечно, самих перевозчиков и агрегаторов. Это главная задача форума, — подчеркнул директор МЕФТ Александр Басалаев.

Открытием форума станет планарное заседание «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы». Для гостей проведут 15 тематических сессий. В ходе них участники поговорят о законодательстве в этой сфере, обновлении автопарков, легализации и налогах, а также работе самозанятых и ИП. Кроме того, на сессиях затронут вопросы дефицита кадров, финансирования и лизинга, безопасности, страхования, цен, а также сотрудничества со службами доставки.

Ранее форум «Такси» представил ежегодный доклад «О состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах Российской Федерации». Специалисты отметили, что сейчас в таксомоторной отрасли есть сложности в реализации норм законодательства.

такси
перевозки
форумы
Москва
