Две делегации из Ближнего Востока посетили Владимирскую область

Во Владимирской области состоялся первый информационно-ознакомительный тур для операторов из стран Персидского залива. В ходе него делегации из Королевства Саудовская Аравия и Королевства Бахрейн посетили Суздаль. Они оценили потенциал региона для развития халяльного туризма и наладили деловые контакты.

Организаторами мероприятия стали Министерство туризма и предпринимательства региона, Ассоциация российско-арабского сотрудничества в сфере туризма и инвестиций и торговый дом Eurasia Dar Trading WLL. Экспертная группа высоко оценила готовность Суздаля к получению сертификата «халяль». Гости, в том числе изучили инфраструктуру города: от оснащения номеров и санитарных зон до специального меню в пунктах общественного питания.

Ключевыми событиями деловой программы стали пресс-конференция и подписание важных документов. Стороны утвердили стратегию продвижения Владимирской области на Ближнем Востоке, которая включает три основных направления. А именно налаживание прямых контактов между туроператорами, совместные инфотуры и участие в выставках Discover Russia, а также активную работу в арабских соцсетях.

