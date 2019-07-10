https://static.news.ru/photo/c0caaf8e-a311-11e9-afe4-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал угрозу руководителя телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии мочиться в вино, поставляемое из Грузии в Россию. По мнению сенатора, теперь грузинам вряд ли стоит ждать спрос на их продукт.

Будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный, — написал парламентарий в Twitter.

С учетом угроз гендиректора телеканала «Рустави-2» в отношении грузинского вина, экспортируемого в Россию, полагаю, на него будет немного охотников. Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 июля 2019 г.

Ранее Гварамия задался вопросом, неужели Грузии нужно публично заявить, что «Путин хороший», чтобы ей разрешили ввозить в Россию вино. «Да я мочился во всё это», — заключил медиаменеджер.

7 июля журналист его телеканала Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. с матерного ругательств в адрес президента РФ Владимира Путина. Руководитель телекомпании тогда заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, хотя и не одобряет нецензурную брань.

Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. В ответ на выходку ведущего 9 июня Госдума намеревалась инициировать санкции против грузинских вин и минеральной воды.

Однако Владимир Путин заявил, что это чрезмерная реакция. Отказ российского президента «наказывать» Тбилиси вызвал похвалу и радость среди некоторых оппозиционных партий Грузии. Так, депутаты «Альянса патриотов» договорились о поездке в Москву, где собираются вести переговоры с коллегами-парламентарии, чтобы восстановить отношения между странами, писал News.ru.