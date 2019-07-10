Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал угрозу руководителя телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии мочиться в вино, поставляемое из Грузии в Россию. По мнению сенатора, теперь грузинам вряд ли стоит ждать спрос на их продукт.
Будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный, — написал парламентарий в Twitter.
С учетом угроз гендиректора телеканала «Рустави-2» в отношении грузинского вина, экспортируемого в Россию, полагаю, на него будет немного охотников. Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный.
Ранее Гварамия задался вопросом, неужели Грузии нужно публично заявить, что «Путин хороший», чтобы ей разрешили ввозить в Россию вино. «Да я мочился во всё это», — заключил медиаменеджер.
7 июля журналист его телеканала Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. с матерного ругательств в адрес президента РФ Владимира Путина. Руководитель телекомпании тогда заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, хотя и не одобряет нецензурную брань.
Однако Владимир Путин заявил, что это чрезмерная реакция. Отказ российского президента «наказывать» Тбилиси вызвал похвалу и радость среди некоторых оппозиционных партий Грузии. Так, депутаты «Альянса патриотов» договорились о поездке в Москву, где собираются вести переговоры с коллегами-парламентарии, чтобы восстановить отношения между странами, писал News.ru.