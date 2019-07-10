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43-летнему испанцу Хавьеру Санчесу удалось через суд доказать, что его биологическим отцом является Хулио Иглесиас. Знаменитый певец до последнего отрицал это родство.

В опубликованном постановлении инстанции сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса». Решение может быть обжаловано в...