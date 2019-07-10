Генеральный директор канала «Рустави 2» Николоз Гварамия пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию, чтобы отомстить грузинским непатриотичным производителям.
Мы должны сказать, что президент РФ Владимир Путин хороший, чтобы кто-то вино ввозил в Россию? Да я мочился во всё это, — цитирует «
Царьград» слова гендиректора.
Гварамия призвал производителей отправлять свою продукцию на Украину.
7 июля Габуния начал свою авторскую программу P.S. с ругательств в адрес Владимира Путина. Руководитель телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.
Как ранее писал News.ru, российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.