https://static.news.ru/photo/258680d4-a29e-11e9-8870-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущий Владимир Познер Фото: Komsomolskya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

В своём блоге Познер отметил, что в любой стране журналист, позволивший себе подобную выходку, «был бы уволен и вряд ли бы нашёл работу» по специальности.

Каждый человек имеет право высказать мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист, — написал телеведущий.

Познер подчеркнул, что Габуния перестал быть для него журналистом «за нарушение принципов» профессии. По мнению телеведущего, в Грузии сейчас «есть расчёт, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьётся победы».

Высказывания Габунии в адрес президента РФ осудили журналисты как в Москве так и в Тбилиси. Так, Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который говорит о том, что оппозиционный телеканал вскоре прекратит своё существование.

Ранее российский лидер высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии. Путин также заявил, что считает излишним вводить против Грузии какие-либо санкции из-за высказывания журналиста.

Как писал News.ru, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу P. S. с ругательств в адрес Владимира Путина. Руководитель телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили, писал News.ru.