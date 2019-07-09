https://static.news.ru/photo/a4ec306a-a278-11e9-a548-fa163e074e61_1024.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Журналистка Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который свидетельствует о том, что грузинский телеканал вскоре прекратит своё существование.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Это такая политическая истерика, политическое хулиганство, истошный вопль перед закрытием телеканала «Рустави 2», — заявила телеведущая в интервью RTVI.

Она подчеркнула, что этот инцидент был профинансирован сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые хотят помочь ему вернуть власть в Грузии.

Мнение грузин сегодня свелось к жующему галстук Саакашвили и к психически неуравновешенному Габунии, — подчеркнула генеральный продюсер «Матч ТВ».

Как ранее писал News.ru, Канделаки прокомментировала происходящее в Грузии и запрет на авиаперевозки в страну россиян, наложенный президентом РФ Владимиром Путиным. По её словам, ситуация плохо отразится на грузинской экономике.