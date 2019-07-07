Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией.
Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах, — заявил Гварамия в
При этом он отметил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой.
В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил телеведущего в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо, — написал Бахтадзе в
Как писал News.ru, в конце июня Ника Гварамия заявлял, что после начавшихся в стране протестов грузинские власти готовятся издать указ о штурме частной оппозиционной телекомпании «Рустави 2».