https://static.news.ru/photo/5d873d9a-a0f3-11e9-af98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/rustavi2

Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией.

Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах, — заявил Гварамия в Facebook .

При этом он отметил, что телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой.

В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил телеведущего в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо, — написал Бахтадзе в Twitter .

Как писал News.ru, в конце июня Ника Гварамия заявлял, что после начавшихся в стране протестов грузинские власти готовятся издать указ о штурме частной оппозиционной телекомпании «Рустави 2».