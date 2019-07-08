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Долларовый миллионер ищет кандидата на должность организатора индивидуальных посещений музыкальных фестивалей. Мужчина анонимно поделился этой инфоормацией с интернет-магазином предметов роскоши Hush Hush.

По данным сайта, зарплата «любителя вечеринок» за один концерт составит пять тысяч фунтов стерлингов (это почти 400 тысяч рублей — прим.) Исполнителю нужно будет установить палатки, закупить вещи для кемпинга...