https://static.news.ru/photo/ed753ba2-94ee-11e9-8546-fa163e074e61_1024.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала происходящее в Грузии и запрет на авиаперевозки в страну россиян, наложенный президентом РФ Владимиром Путиным. По её словам, ситуация плохо отразится на грузинской экономике.

Она уверена, что организаторы протестов якобы имеют больше экономической свободы, чем обычные люди. Телеведущая полагает, что политики Грузии стараются сместить фокус внимания с качества жизни людей на другие проблемы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook прокомментировал указ президента РФ о запрете полётов в Грузию с 8 июля. По его словам, сейчас самое лучшее время, чтобы назло поехать в эту «удивительную страну и признаться в любви».