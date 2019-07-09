https://static.news.ru/photo/e26a0286-a247-11e9-a2a8-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. Их инициируют в Госдуме.

Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения. И я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул, — сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил и не заниматься эскалацией конфликта, писал News.ru.