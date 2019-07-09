Президент РФ Владимир Путин выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. Их инициируют в Госдуме.
Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения. И я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул, — сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.
9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.
Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил и не заниматься эскалацией конфликта, писал News.ru.