Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Депутаты обратились к правительству направить главе государства соответствующие предложения.
В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации, — отмечается в заявлении.
Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоза в Россию грузинских вина и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.
Мы в нашем заявлении предлагаем именно так подойти к этому вопросу, чтобы правительство могло оценить достаточно детально эти списки и потом уже представить их на рассмотрение с точки зрения рестрикций, — подчеркнул Леонид Калашников, возглавляющий комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками .
По словам полномочного представителя правительства в Госдуме Александра Синенко, заявление будет рассмотрено самым оперативным образом.
Как ранее писал News.ru, наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией.