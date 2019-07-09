https://static.news.ru/photo/95769b5c-a237-11e9-9a6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Депутаты обратились к правительству направить главе государства соответствующие предложения.

В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации, — отмечается в заявлении.

Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоза в Россию грузинских вина и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Мы в нашем заявлении предлагаем именно так подойти к этому вопросу, чтобы правительство могло оценить достаточно детально эти списки и потом уже представить их на рассмотрение с точки зрения рестрикций, — подчеркнул Леонид Калашников, возглавляющий комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками .

По словам полномочного представителя правительства в Госдуме Александра Синенко, заявление будет рассмотрено самым оперативным образом.

Как ранее писал News.ru, наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией.