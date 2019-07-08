https://static.news.ru/photo/65d65af0-9d45-11e9-8c4f-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией.

Мы закупали грузинскую минеральную воду для больных и приглашали лучших грузинских исполнителей на международный фестиваль православного пения. После вчерашнего беспрецедентного публичного оскорбления главы России никакие контакты с Грузией, включая приобретение грузинских товаров, становятся для нас абсолютно невозможными, — написал епископ на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.

Епископ Панкратий также подчеркнул, что виновный должен принести извинения народу России.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. По решению саморегулирующей комиссии грузинской телекомпании Габуния на два месяца отстранён от работы.