https://static.news.ru/photo/00e8f7be-a23c-11e9-a698-fa163e074e61_1024.jpg Саломе Зурабишвили Фото: JÃrgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил. Именно им официальный Тбилиси приписывает протесты последних дней, а также оскорбление президента РФ в эфире телеканала «Рустави 2».

Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе, — сказала она на брифинге в Тбилиси.

Она также подчеркнула, что Грузия всегда была безопасна для туристов и так будет впредь.

Грузия исторически является символом толерантности, и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряжённые для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям, — заключила она.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства, писал News.ru.