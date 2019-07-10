https://static.news.ru/photo/ee770982-a2f8-11e9-bd61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/alliancepatriotsgeorgia

Российские сенаторы готовы встретится с коллегами из Тбилиси, которые собираются приехать на переговоры в Москву. Инициативу проявили депутаты оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».

Переговоры грузинских парламентариев с депутатами Госдумы уже подтверждены.

Как раз они ко мне и приезжают, — сказал ТАСС глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, планируется полноформатная открытая встреча.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что сенаторы тоже готовы к встрече, если от грузин будет соответствующий запрос.

Раньше всегда встречались, да. Если обратятся — встретимся, разумеется, и сейчас, — сказал Косачёв.

О предстоящем визите в Facebook ранее сообщила лидер партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили. Она отметила, что ранее удалось договориться о возможной отмене виз для граждан Грузии в РФ, «очень позитивно рассматривались и другие важные» для Грузии вопросы.

10 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла заседание палаты заявлением о Грузии и обращением к её жителям. По мнению политика, антироссийскую истерию в стране нагнетают третьи силы, инспирированные США. Она призвала народ Грузии не дать радикалам отнять общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами, писал News.ru.