https://static.news.ru/photo/6e17a930-a2ea-11e9-a35b-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Антироссийские протесты в Грузии являются хорошо подготовленной, инсценированной провокацией, организованной с помощью США. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на заседании Совфеда.

Как иначе расценить тот факт, что массовые волнения в Грузии начались через несколько дней после визита в Тбилиси старшего директора центра имени Байдена университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, написавшего в своём Twitter: «Провёл всего три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознаёт последствия политики «открытых дверей» с Россией», и дальше всё в таком же духе, – цитирует Матвиенко РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что спикер Совфеда, открывая заседание, обратилась к народу Грузии с призывом не отдать «внешним силам» общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран. Она заявила, что нагнетание антироссийской истерии выгодно тем, кто стремится действовать по принципу «разделяй и властвуй».

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью. Он также назвал отказ президента РФ от введения санкций «мастер-классом по теме, что значит быть нищей страной». На фоне сложившейся ситуации Саакашвили предложил сменить власть в Грузии.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Глава телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе осудил инцидент, назвав его провокацией со стороны Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако президент Владимир Путин счёл это чрезмерной реакцией. После этого в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами.