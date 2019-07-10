https://static.news.ru/photo/c97399d6-a2e7-11e9-8d11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла заседание палаты заявлением о Грузии и обращением к её жителям. По мнению политика, антироссийскую истерию в стране нагнетают третьи силы.

Нагнетание антироссийской истерии в Грузии выгодно и третьим силам, которые стремятся действовать по принципу «разделяй и властвуй», — заявила она, открывая заседание Совфеда.

Матвиенко призвала народ Грузии не дать «внешним силам» отнять общее с Россией прошлое, многовековую дружбу двух стран.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью. Он также назвал отказ президента РФ от введения санкций «мастер-классом по теме, что значит быть нищей страной».

В связи со сложившейся ситуацией Саакашвили предложил сменить власть в Грузии.

7 июля Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» нецензурно выругался в адрес Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция.

В свою очередь в грузинском парламенте заговорили о возможности восстановления отношений между странами. Депутат от партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия заявил, что это очень достойный поступок со стороны президента России, несмотря на всё произошедшее безобразие. Он выразил надежду, что Путин знает о реакции грузин на выходку Габунии. Ломия подчеркнул, что в их стране подобные ругательства «даже врагам говорить нельзя».

Депутат также добавил, что оппозиционные силы получили большие деньги за то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии, а также максимально испортить отношения с Россией, писал News.ru.