https://static.news.ru/photo/c9ed725c-a2aa-11e9-b71e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После заявления президент РФ Владимира Путина о нецелесообразности санкций против Грузии официальный Тбилиси должен приступить к переговорам с Москвой. Об этом заявили в грузинском парламенте.

Здравомыслящие люди оценят слова Владимира Путина. Это очень достойный поступок со стороны президента России, несмотря на всё произошедшее безобразие, — сказал « Известиям » депутат от партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Парламентарий выразил надежду, что Владимир Путин знает о реакции жителей Грузии на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес российского лидера. Ломия подчеркнул, что в их стране подобные ругательства «даже врагам говорить нельзя».

Парламентарий подчеркнул, что оппозиционные силы получили большие деньги за то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии, а также максимально испортить отношения с Россией.

Как писал News.ru, 7 июля Габуния в своей авторской программе P. S. на телеканале «Рустави — 2» разразился нецензурно бранью в адрес российского лидера. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что граждане страны весьма негативно отреагировали на слова телеведущего, оскорбившего Путина. И ради них нужно налаживать отношения между странами, подчеркнул он.

В свою очередь, российский лидер высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии. Путин также заявил, что считает излишним вводить против Грузии какие-либо санкции.