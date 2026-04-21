Финансист ответил, снизится ли ключевая ставка в апреле

Финансист Павлов: ключевая ставка в апреле снизится на 0,25−0,5 пункта

Ключевая ставка в апреле может снизиться на 0,25−0,5 п. п., рассказал «Финансам Mail» финансист Антон Павлов. Он отметил, что такое постепенное снижение продолжится и дальше.

Медленное снижение ставки, наверное, является в данном случае компромиссом. Пауза может же привести к сокращению ВВП по итогам года, — заявил Павлов.

Финансист подчеркнул, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 13−14% годовых. По его словам, снижение экономической активности, укрепление рубля и увеличение бюджетных поступлений благодаря высоким ценам на нефть станут аргументами в пользу уменьшения ключевой ставки.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.