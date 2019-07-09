https://static.news.ru/photo/b0f59718-5280-11e9-8660-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.

Это кот, который играет с мышью: в таком состоянии находится наша страна, — заявил грузинский политик.

Он также назвал отказ Путина от введения санкций против Грузии «мастер-классом по теме, что значит быть нищей страной».

В связи со сложившейся ситуацией Саакашвили предложил сменить власть в Грузии, сообщает телеканал «Рустави 2» .

7 июля журналист Георгий Гарбуния в своей авторской программе P.S на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского тележурналиста Георгия Габунии, обматерившего главу России в прямом эфире. Российский лидер также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. Их инициируют в Госдуме.