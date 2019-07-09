https://static.news.ru/photo/df782baa-a249-11e9-92f0-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского тележурналиста Георгия Габунии. Он обматерил главу России в прямом эфире.

Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше, — сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.

Ранее президент заявил, что считает излишним вводить в отношении Грузии какие-либо санкции из-за высказывания журналиста.

7 июля Гарбуния в своей авторской программе P.S на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку ведущего 9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Ранее News.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости экстрадировать Габунию, чтобы судить его по российским законам.