https://static.news.ru/photo/79f24ebc-a192-11e9-818c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Члены Совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии за оскорбительные реплики в адрес российского президента. Парламентарии также высказались за экстрадицию Габунии в РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вёл себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, – цитирует Володина ТАСС .

Ранее News.ru писал, что депутаты на пленарном заседании во вторник, 9 июля, намерены рассмотреть меры реагирования на ситуацию в Грузии, в том числе на инцидент на канале «Рустави 2». Проект подготовил комитет по делам СНГ.

7 июля ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Руководитель компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, назвал инцидент провокацией, подстроенной сторонниками экс-президента страны Михаила Саакашвили.