Захарова не нашла ничего нового в заявлениях Байдена относительно РФ

В заявлениях президента США Джо Байдена в отношении России нет новых нюансов, его высказывания остаются в русле его предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Захарова
Надо всё-таки вспоминать и помнить то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, всё идёт в том же русле, — сказала она.
В минувшую пятницу Джо Байден заявил, в частности, что Россия пытается ослабить Евросоюз и блок НАТО, поскольку желает «подорвать трансатлантическое единство». Также американский президент обвинил РФ в причастности к кибератакам, происходящим в Америке и Европе.
Ранее Захарова заявила. что успех вакцин российского производства против коронавируса может привести к новому всплеску русофобии на Западе. Об этом писал NEWS.ru.