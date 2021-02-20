Захарова не нашла ничего нового в заявлениях Байдена относительно РФ

https://static.news.ru/photo/831d3518-0921-11eb-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В заявлениях президента США Джо Байдена в отношении России нет новых нюансов, его высказывания остаются в русле его предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Захарова отметила , что не находит ничего нового в речах Байдена.

Надо всё-таки вспоминать и помнить то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, всё идёт в том же русле, — сказала она.

В минувшую пятницу Джо Байден заявил, в частности, что Россия пытается ослабить Евросоюз и блок НАТО, поскольку желает «подорвать трансатлантическое единство». Также американский президент обвинил РФ в причастности к кибератакам, происходящим в Америке и Европе.

Ранее Захарова заявила. что успех вакцин российского производства против коронавируса может привести к новому всплеску русофобии на Западе. Об этом писал NEWS.ru.