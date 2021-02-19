Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО и Евросоюз

https://static.news.ru/photo/49ab81e8-72d7-11eb-a96f-96000091f725_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Российское руководство пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил о намерениях Москвы «подорвать трансатлантическое единство», а также обвинил российских хакеров в кибератаках на предприятия и госучреждения США и Европы. Байден подчеркнул, что реакция на подобные действия важна для «защиты общей безопасности».

Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным для Европы и США, — цитирует ТАСС американского президента.

По мнению Байдена, вызов, исходящий от России, отличается от вызова от Китая, «но он столь же реален». При этом он не согласен с тем, что речь идёт о противостоянии Запада и Востока.

Мы хотим такого будущего, где все народы могут свободно определять свой путь, не сталкиваясь с насилием и принуждением. Мы не можем и не должны вернуться к противостоянию и блокам холодной войны, — заявил Байден.

Он также выразил приверженность Североатлантическому альянсу и напомнил о важности пятой статьи Вашингтонского договора, предусматривающей принцип коллективной обороны.

Как сообщал NEWS.ru, 78-летний американский лидер Джо Байден заявил, что Америка вернулась на мировую арену. Политик считает сотрудничество с европейскими партнёрами «краеугольным камнем».