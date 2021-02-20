В МИД не исключили новых проявлений русофобии из-за успеха вакцин из России

https://static.news.ru/photo/2e465b00-73b6-11eb-aab6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Успех вакцин российского производства против коронавируса может привести к новому всплеску русофобии на Западе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Я думаю, в ближайшие дни мы будем свидетелями ещё каких-то достаточно сильных русофобских либо заявлений, либо действий, по одной простой причине: третья [российская] вакцина появилась. И практически каждый день ещё одна страна появляется, которая зарегистрировала нашу вакцину, — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Она напомнила, что в Москве неоднократно характеризовали реакцию западных стран на препараты из России как «войну вакцин». При этом, по словам Захаровой, российская сторона всегда старалась избегать такого подхода и призывала к сотрудничеству для сохранения жизней людей по всему миру.

Как сообщал NEWS.ru, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что сообщения о том, что Россия подала некорректную заявку на регистрацию препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» европейскому регулятору (EMA), не соответствуют действительности.