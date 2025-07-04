Посла России вызвали в МИД Армении Посла России Копыркина вызвали в МИД Армении из-за оценок процессов в стране

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, сообщили порталу radar.am в ведомстве. Отмечается, что ему была вручена нота протеста «из-за высказываний», исходящих из РФ, по последним внутриполитическим процессам в стране.

Посол России в Ереване был вызван в МИД, и ему была вручена нота, — отметили в МИД Армении.

В армянском Министерстве иностранных дел сообщили, что Ереван через дипломатические каналы донес до российской стороны свое недовольство оценками, поступающими из России. В Ереване отметили, что выразили решительный протест против «откровенно недружелюбной» риторики в российских средствах массовой информации, а также аналогичных заявлений некоторых должностных лиц и представителей экспертного сообщества в РФ.

Ранее генеральный директор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что армянский мир сузится при отмене вещания российских телеканалов. По его словам, подобное решение приведет к негативным последствиям для информационного пространства страны.

Заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что Москва выступает за сохранение дружественных отношений с Ереваном. Он отметил, что Россия заинтересована в обеспечении спокойствия внутри страны-партнера.