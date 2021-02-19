Разработчики «Спутника V» прокомментировали ситуацию с заявкой в ЕС

https://static.news.ru/photo/9f7e1a24-72d5-11eb-96ca-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Информация о том, что РФ подала некорректную заявку на регистрацию препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» европейскому регулятору (EMA), не соответствует действительности. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с ним над проведением экспертизы. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

Сообщения о потенциально некорректной подаче заявки в EMA не соответствуют действительности. После подачи заявки на постепенную экспертизу (rollong review), которая была получена EMA, РФПИ работает с EMA над началом экспертизы «Спутник V», — сказано в сообщении.

Reports of potentially misdirected application to EMA are inaccurate. Following the submission of request for rolling review that was received by EMA, RDIF is working with EMA to start the rolling review for #SputnikV



EMA few days ago appointed Rapporteurs for Sputnik V dossier pic.twitter.com/FKHiOyxRxm — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 19, 2021

При этом разработчик препарата напомнил, что EMA уже назначило докладчика по экспертизе российской вакцины несколько дней назад.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Сотрудники посольств зарубежных государств в России уже начали прививаться от коронавируса после приглашения МИД РФ. Известно, что как минимум представители пяти стран вакцинировались, сообщал NEWS.ru.