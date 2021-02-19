16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Разработчики «Спутника V» прокомментировали ситуацию с заявкой в ЕС

19:58, 19 февраля 2021 14
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Информация о том, что РФ подала некорректную заявку на регистрацию препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» европейскому регулятору (EMA), не соответствует действительности. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с ним над проведением экспертизы. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

Сообщения о потенциально некорректной подаче заявки в EMA не соответствуют действительности. После подачи заявки на постепенную экспертизу (rollong review), которая была получена EMA, РФПИ работает с EMA над началом экспертизы «Спутник V», — сказано в сообщении.

При этом разработчик препарата напомнил, что EMA уже назначило докладчика по экспертизе российской вакцины несколько дней назад.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Сотрудники посольств зарубежных государств в России уже начали прививаться от коронавируса после приглашения МИД РФ. Известно, что как минимум представители пяти стран вакцинировались, сообщал NEWS.ru. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео