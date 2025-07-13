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13 июля 2025 в 19:13

«Смешно»: Захарова уколола Госдеп за лицемерие

Захарова назвала смешным решение Госдепа уволить 1300 сотрудников

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

В решении Государственного департамента Соединенных Штатов сократить 1300 сотрудников прослеживается явное противоречие, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат с иронией отреагировала на действия властей США и их декларации о защите прав человека.

Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться, — заявила представитель МИД РФ.

Ранее американские СМИ сообщили о масштабных сокращениях в Госдепартаменте США, в результате которых более 1300 дипломатов и государственных служащих могут лишиться работы. Эти меры проводятся в рамках инициативы президента Дональда Трампа, направленной на радикальную реструктуризацию внешнеполитического ведомства.

По данным американских журналистов, среди сотрудников Госдепа наблюдается крайне низкий моральный дух. Причиной этого стали как планы администрации по сокращению штата, так и необходимость постоянных сверхурочных работ. Большинство сотрудников ведомства, как передают источники, испытывают раздражение и недовольство сложившейся ситуацией.

Госдеп
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Мария Захарова
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дипломатия
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