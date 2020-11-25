Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/7a7a922a-2f28-11eb-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США. Он направил ему телеграмму, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США, — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Китайский лидер также отметил, что «здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений соответствует интересам народов двух стран и отражает общие ожидания международного сообщества». Он выразил надежду, что Китай и США вместе с другими странами будут содействовать поддержанию глобального мира и развития.

Надеюсь, что обе стороны будут придерживаться духа отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин не поздравляет избранного президента США, поскольку итоги выборов в стране официально не подведены, в некоторых штатах идёт пересчёт голосов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало победу демократа Байдена на выборах президента США и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявил, что не признаёт поражение на выборах. Тем не менее он распорядился реализовать «первоначальные протоколы» в процессе передачи власти.

При этом Джо Байден уже рассказал о планах на первые 100 дней президентства. Первоочередными задачами для новой администрации США будут являться иммиграционная реформа и противодействие коронавирусу. Демократ добавил, что также собирается отменить некоторые «очень разрушительные указы» Дональда Трампа, которые наносят вред экологии и напрямую влияют на состояние здоровья американцев. Демократ также отверг мысль о мщении и преследовании Трампа после того, как тот сложит с себя президентские полномочия.