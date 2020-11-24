Песков объяснил, почему в Кремле не поздравляют Байдена

https://static.news.ru/photo/b78af62e-2e3c-11eb-9028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин не поздравляет избранного президента США, поскольку итоги выборов в стране официально не подведены, в некоторых штатах идёт пересчёт голосов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, планирует ли Путин поздравлять Байдена после заявления федеральных служб США о готовности начать процесс передачи власти.

Нет, этого не достаточно. Вы знаете, что ещё продолжается рассмотрение и пересчёт голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов. Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала, — цитирует Пескова РИА Новости.

Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало победу демократа Байдена на выборах президента США и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявил, что не признаёт поражение на выборах. Тем не менее он распорядился реализовать «первоначальные протоколы» в процессе передачи власти.

Как писал NEWS.ru, штаб Байдена раскрыл подробности процесса передачи власти в США. Эта процедура начнётся с обсуждения пандемии коронавируса, а также вопросов национальной безопасности. Встреча представителей штаба с федеральными официальными лицами пройдёт уже в ближайшие дни.