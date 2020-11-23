Штаб Байдена раскрыл подробности процесса передачи власти в США

https://static.news.ru/photo/12c4dbc4-2df5-11eb-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Процедура передачи власти в США демократу Джо Байдену начнётся с обсуждения пандемии коронавируса, а также вопросов национальной безопасности, сообщил исполнительный директор штаба по передаче власти Йоханнес Абрахам.

Встречи представителей штаба с федеральными официальными лицами Соединённых Штатов начнутся уже в ближайшие дни, передаёт РИА Новости.

Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности. Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации Дональда Трампа опустошить государственные учреждения, — цитирует агентство Абрахама.

Исполнительный директор штаба не стал уточнять, что подразумевается под попытками опустошения государственных учреждений и не назвал конкретные ведомства.

Ранее управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Как писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на решение GSA и поблагодарил в своём Twitter Мёрфи за её работу и «непоколебимую преданность и лояльность стране».