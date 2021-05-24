Лавров пообещал не оставлять Белоруссию в беде

https://static.news.ru/photo/0557fa6a-bc76-11eb-8342-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне возможного возобновления протестов против президента страны Александра Лукашенко, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В разговоре с журналистами «Аргументов и фактов» он выразил надежду, что «белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдёт на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах».

Обеспокоены очередными призывами [лидера белорусской оппозиции] Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. <...> Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности, — сказал министр.

Он рассказал, что сейчас обстановка в Белоруссии стабилизировалась, а оппозиции, которая находится за границей, не удаётся «раскачать ситуацию», несмотря на поддержку других государств. По мнению Лаврова, большинство жителей страны устали от акций протеста и считают их контрпродуктивными.

С другой стороны, западные страны усиливают давление на белорусские власти и одновременно обещают им экономическую помощь при переходе к демократии.

Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции, — добавил он.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и многие страны мира. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.

Ранее белорусские и российские спецслужбы заявили о раскрытой попытке покушения на Лукашенко. По их данным, подозреваемые были задержаны, а в причастности к свержению власти президент республики обвинил западных провокаторов.