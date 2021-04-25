Песков: у России есть доказательства покушения на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/ef7580f2-a675-11eb-bf3a-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Российские спецслужбы обладают доказательствами имевшего место заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помимо этого, есть и показания самих участников госпереворота, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что силовые ведомства двух стран «в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии».

Спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора, — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ России задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в республике на 9 Мая и консультировались для этого с представителями Соединённых Штатов и Польши.

В Белоруссии в это же время задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.

Всем задержанным предъявили обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Директор российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в свою очередь заявил, что версия о возможной причастности Вашингтона к попытке госпереворота в Белоруссии исследуется в рамках возбуждённого уголовного дела. Эту версию, по его словам, подтверждают полученные объективные и достоверные материалы.

Тем временем белорусский телеканал ОНТ показал признания обвиняемых в подготовке военного переворота и покушения Лукашенко. Показания дали Зенкович, Федута и лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.