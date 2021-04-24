Миллион для снайпера: Лукашенко раскрыл детали плана покушения на себя

https://static.news.ru/photo/163f9116-a50c-11eb-b713-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: alexandr__lukashenko/instagram.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что заговорщики намеревались его убить и устроить в стране государственный переворот, сообщает БелТА.

По словам главы государства, у злоумышленников в запасе было несколько вариантов, один из которых предусматривал его ликвидацию во время парада Победы 9 Мая. Впоследствии заговорщики отказались от этой идеи из-за трудности её реализации.

Второй вариант — нападение на кортеж. По словам Лукашенко, и этот сценарий реализовать было бы крайне тяжело, так как в целях безопасности автомобили с должностными лицами передвигаются на большой скорости.

Третий вариант подразумевал вооружённое нападение на резиденцию президента. Лукашенко заявил, что для её уничтожения было выделено $10 млн, при этом снайпер получил $1 млн.

Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. <...> Мы контролировали их каждый шаг, — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в банду заговорщиков был внедрён сотрудник КГБ, который выполнял роль недовольного властью генерала. По словам Лукашенко, через него заговорщики намеревались инициировать мятеж в армии.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ России задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в республике на 9 Мая и консультировались для этого с представителями Соединённых Штатов и Польши.

В Белоруссии в это же время задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.