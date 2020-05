Лавров отреагировал на статьи NYT и FT о смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/948a696a-2132-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал статьи New York Times и Financial Times о якобы умалчивании Россией «настоящей» смертности от коронавируса.

По словам политика, с дезинформацией необходимо бороться с помощью универсального подхода.

Они, как я понимаю, уже это инициировали в соответствии с законом «О средствах массовой информации». Будем смотреть, какая на эти действия будет реакция. Считаю, что в принципе проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания и подхода, который будет универсальным, — отметил министр в разговоре с РБК.

Лавров добавил, что сейчас Россию обвиняют во вмешательстве во все мировые процессы, используя подход в стиле «хайли лайкли».

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну обвиняют в распространении фейковой информации по коронавирусной инфекции.