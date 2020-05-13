МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/629bbd6a-9544-11ea-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство подготовило письма с требованием опровержения публикаций о коронавирусе в Российской Федерации.

До этого комиссия Госдумы РФ обратилась к Министерству иностранных дел РФ принять меры к изданиям New York Times и Financial Times после статей о коронавирусе вплоть до лишения аккредитации на российской территории.

Захарова при этом отметила, что «подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации». По словам дипломата, 14 мая их должны будут вручить главным редакторам через российские посольства в США и Британии.

Адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой «инфодемии», к борьбе с которой призвал мир генсек Антониу Гутерриш, — цитирует Захарову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал диалог с США о стратегической стабильности.