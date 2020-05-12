Лавров анонсировал диалог с США о стратегической стабильности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоятся в ближайшем будущем.

Найдем мы форму с нашими американскими партнёрами, у нас несколько контактов предстоит в ближайшем будущем, в том числе контакты по проблемам стратегической стабильности, глобальной безопасности, — сказал Лавров на по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в формате видеосвязи.

Как сообщил 9 мая «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «по итогам проведенных в последние недели российско-американских контактов, в том числе на самом высоком уровне, сложилось понимание того, что все же необходимо возобновить двусторонний диалог по стратегической стабильности».

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходеиз ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

В конце декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором РСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы Ванденберг. 11 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее на слова Столтенберга о том, что разрушение ДРСМД показало силу НАТО, отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.