NYT настаивает, что данные о занижении в РФ смертности от COVID-19 верны

Американское издание The New York Times не собирается опровергать свой материал о занижении российской стороной статистических данных о смертности от коронавируса в стране.

Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях, передаёт ТАСС.

Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются, — заявила вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ.

Как писал NEWS.ru ранее, Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.