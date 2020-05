В ООН заявили, что опираются на официальную статистику России по COVID-19

https://static.news.ru/photo/090f4772-954d-11ea-9967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организация Объединённых Наций не проверяет статистические данные о распространении коронавируса, которые предоставляет РФ и другие страны. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал публикации в The New York Times и Financial Times о занижении показателей смертности от коронавирусной инфекции в России.

Секретариат не имеет независимой от правительств статистики, мы ориентируемся на статистику, получаемую от властей стран. Есть определённые исключения. Например, если в государствах есть присутствие ООН, миротворческих миссий, которые работают вместе с медицинскими властями. Но это не касается Европы или РФ, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

По его словам, ООН не имеет никаких полномочий по проверке данных о заражённых или летальных исходах.

Это относится ко всем странам: своевременная и корректная статистика будет наилучшим способом борьбы с COVID-19, — добавил представитель генсека.

Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Сейчас в мире заражены коронавирусом более 4,2 млн человек. Более 291 тыс. стали жертвами нового вируса. Выздороветь удалось более 1,4 млн пациентов. В России к 13 мая подтверждён 242 271 случай COVID-19. За сутки число заболевших выросло на 10 028, 48 003 выздоровели. Жертвами коронавируса в РФ к этому моменту стали 2212 человек, 96 из них скончались за прошедшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, МИД РФ потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о COVID-19 в России.