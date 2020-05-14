Захарова заявила, что против России развернули кампанию по дезинформации

https://static.news.ru/photo/fc9fe818-962b-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну обвиняют в распространении фейковой информации по коронавирусной инфекции.

И сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко задал ее направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок, — сообщила Мария Захарова на странице в социальной сети Facebook.

Также дипломат прокомментировала статью на портале Bloomberg по поводу того, что Россия указывает неверную статистику по распространению COVID-19 в стране.

Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке, — отметила она.

Позже Мария Захарова добавила, что Bloomberg изменили заголовок на боле корректный — «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

Ранее NEWS.ru писал, что МИД требует опровержения публикаций о коронавирусе в РФ от New York Times и Financial Times. Министерство готово применить санкции к изданиям, включая лишение аккредитации в России.