Глава МИД Венгрии назвал условие усиления позиций Евросоюза

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Страны Европы в начале пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наиболее эффективно взаимодействовали внутри ЕС, а не под эгидой Брюсселя, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Для укрепления ЕС необходимо усиление каждого государства союза, уверен чиновник.

Отвечая на вопрос, сделала ли вспышка недуга ЕС более целостным или более разобщённым, дипломат рассказал, что первая фаза распространения болезни весной 2020 года показала, что реакция на кризис со стороны властей оказалась более быстрой и эффективной, чем действия со стороны общеевропейского центра.

Институты ЕС не ориентируются на управление кризисами, они заточены под решение вопросов в мирное время. <...> Очень важными оказались контакты между странами внутри ЕС, ведь многие проблемы были решены именно на основе сотрудничества правительств, а не на основе решений под эгидой Брюсселя, — рассказал министр в беседе с РБК.

Он отметил, что несмотря на споры Венгрии и Польши с Брюсселем, выход из ЕС по примеру Великобритании в Будапеште не рассматривают.

Некоторые считают, что ЕС станет сильнее, если реорганизуется в некую федерацию. Мы отвергаем данный вариант. Считаем, что ЕС может быть сильным, опираясь на сильные страны-участницы, а это концептуально другой подход, — заявил Сийярто.

По его мнению, «Соединённые Штаты Европы» — плохая идея. Накануне глава ведомства также отметил, что считает двойными стандартами призывы европейских политиков отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста Алексея Навального.

По мнению министра, такие призывы «в большинстве случаев являются лицемерием». На самом деле страны Западной Европы не станут отказываться от взаимовыгодного взаимодействия с Москвой. Таким образом Сийярто прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв к государствам ЕС свернуть совместные проекты с Кремлём.

Как сообщал NEWS.ru, ранее новый лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Германии Армин Лашет заявил, что строительство «Северного потока — 2» не имеет никакого отношения к ситуации с блогером Алексеем Навальным. ХДС в данный момент является правящей партией в стране, а Лашет — потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.

Перед этим европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров в ЕС, заявил, что ни одна страна — участница Евросоюза не предложила ввести санкции против России из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.