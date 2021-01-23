Ни одна страна ЕС не предложила ввести санкции против РФ из-за Навального

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Ни одна страна — участница Евросоюза не предложила ввести санкции против России из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил европейский источник, знакомый с ситуацией.

Главы стран — участниц ЕС 25 января обсудят ситуацию, связанную с арестом политика после того, как он прилетел в Москву. Не исключено, что во время встречи политики решат изменить подход к своему влиянию на этот инцидент.

Ранее мы уже приняли санкции против ряда физлиц в связи с делом об отравлении Навального <...>. В понедельник планируется обсуждение общего подхода, предложений от стран-членов по санкциям нет, — передаёт РИА Новости слова источника.

Напомним, оппозиционер был арестован 18 января на 30 суток, на следующий день после прилёта из Германии. ФСИН сообщила, что находящийся под условным сроком Навальный уклонялся от контроля уголовно-исполнительной ответственности и отказывался исполнять требования суда. Сейчас он находится в спецблоке «Матросской Тишины».

Ранее NEWS.ru писал, что МВД намерено провести доследственную проверку в связи с организацией провокаций и насильственных действий в отношении руководителей штабов оппозиционера Алексея Навального.

До этого сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) пройдут дебаты о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.